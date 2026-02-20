俳優の杢代和人（原因は自分にある。）が、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号の企画「国宝級イケメンとジュエリーと」に登場する。【全身カット】メガネをくいっと！スマートな杢代和人杢代は、自らもお気に入りのアクセサリーを身につけて撮影現場に登場。アクセサリー、ジュエリー選びには日頃からこだわりがあるとのことで、たくさん語った。撮影では、ちらりと鍛え上げられた肉体が垣間見える場面も。