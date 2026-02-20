ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが20日早朝に行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は惜しくも4位だった。この結果を受け、X（旧ツイッター）では“関連ワード”が急上昇。「中井選手」「女子シングル」「かおちゃん」「ダブル表彰台」「花織ちゃん」「アリサ・リュウ」などが次々とトレンド入りした。日本勢で