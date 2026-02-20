6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留が、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号に登場する。【別カット】カッコイイ…！フードから笑顔を覗かせる大久保波留半期に一度の“イケメンの祭典”「ViVi国宝級イケメンランキング」が10周年を迎え、新設された「僕イケメン部門」。2025年12月5日から14日の10日間にわたって、同誌がピックアップした5人の候補者が、ViVi公式SNSや本人SNSを通じて、セル