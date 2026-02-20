結婚5年目、平穏な日常を送っていた男の人生が、新宿2丁目で出会った“ある男”によって崩れ始める――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』(全70話)を、20日から独占配信。愛か破滅か、戻れない夜が静かに始まる。『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』主人公は、結婚5年目、妻との平穏な日々が“幸せ”だと信じていた裕太(大貫勇輔）。しかし、ふと足を踏み入れた新