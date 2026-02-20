メルボメンズウェアーが運営するブランド「azabu tailor」は2月20日、「azabu tailor 八重洲店」をグランドオープンする。「azabu tailor」は、"Cool,Cozy,Classic"をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。国内縫製による質の高いパーソナルオーダースーツを、4万9,500円からという手に届きやすい価格で展開している。新店舗の「azabu tailor 八重洲店」は、JR東京駅八