日本時間２０日朝、メダルが決まったミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル。最後となる五輪で銀メダルに輝いた坂本花織（２５＝シスメックス）のフリー滑走で流れたエディット・ピアフの名曲が、坂本自身を表すようだとファンの感動を呼んでいる。「バラ色の人生」「愛の賛歌」、そして「水に流して」へ。２０世紀最大の女性シャンソン歌手と称されたピアフ（１９１５―６３）のメドレーがあった坂本のフ