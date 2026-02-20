安田章大が企画し映画化冬のある日中、北越谷（埼玉県越谷市）の住宅街で映画の撮影が行われていた。青いパーカーを着て、デイバッグを背負い、背中を丸めて歩く若い男性。その背中を労るように優しく撫でる若い女性……。『SUPER EIGHT』の安田章大（41）と俳優の、のん（32）である。２月13日、映画『平行と垂直』（小林聖太郎監督）の制作が発表され、安田とのんがW主演することが明らかになった。「今作の制作は、『劇団ふくふ