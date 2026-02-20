テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが近況を報告した。堂アナは２０日までに自身のインスタグラムで「最近の出来事。友達の個展のギャラリーにおじゃましてきました優しく包み込んでくれる作品ばかりで、素敵な空間と時間に癒されましたまた来週からよろしくお願いします」とつづり、友人の個展を訪れた際の写真をアップ。白のニットに黒のチョッキのようなものを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「めち