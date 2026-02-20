ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作、映画『トイ・ストーリー5』を2026年7月3日（金）より全国公開！世界中の観客を感動の渦で包み込んできたシリーズの最新作より、待望の日本公開日とともに、ウッディとバズの名コンビが復活する最新予告映像とUS版ポスタービジュアルが全世界で一挙解禁されました。おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのな