ブルワーズがパット・マーフィー監督との契約を２９年まで３年延長することで合意したことが明らかになった。１９日（日本時間２０日）に米複数メディアが報じた。同監督は今季、２４年に結んだ３年契約の最終年だった。マーフィー監督はカウンセル前監督のカブス引き抜きを受けて２４年からブルワーズを指揮。地区優勝に導き、初年度で最優秀監督賞を受賞した。昨季もリーグ最高勝率で地区連覇し、最優秀監督賞も連続受賞し