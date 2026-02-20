◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝富張萌黄】ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た世界選手権女王のアリサ・リュウ（米国）が、フリーは１位の１５０・２０点をマークし、合計２２６・７９点で逆転金メダルに輝いた。前回２０２２年北京五輪は６位、２大会連続出場のリュウは、団体に続く金メダルで今大会２冠に。米国女子