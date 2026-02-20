◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)今季限りでの引退を表明している坂本花織選手がフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得。銅メダルだった中井亜美選手と2人そろって表彰台に上がりました。ショートプログラム2位で迎えたフリースケーティングは、コンビネーションジャンプでのミスが響き、1位のアリサ・リウ選手(アメリカ)には届かず