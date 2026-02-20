女子で銀メダルを獲得した坂本花織（右）と銅メダルの中井亜美＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で坂本花織（25）＝シスメックス＝が銀メダル、中井亜美（17）＝TOKIOインカラミ＝が銅メダルを獲得した。日本選手2人が表彰台に立つのはフィギュア女子で初めて。日本選手団は前回北京大会を上回る最多のメダル数を24に伸ばし、冬季通算100個の節目に到達した。北