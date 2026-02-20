ガソリンスタンドの給油ノズル総務省が20日発表した1月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比2.0％上昇の112.0だった。ガソリンの暫定税率廃止などでエネルギー価格が下落し、伸び率は25年12月の2.4％から0.4ポイント縮小した。エネルギー価格は前年同月より5.2％下がった。ガソリンが14.6％低下し、電気代と都市ガス代もそれぞれ1.7％と3.7％の下落となった。