山下達郎のバンド参加や、中森明菜の87年の大ヒット曲「DESIRE−情熱−」を編曲したことで知られる、ギタリスト椎名和夫さんが、73歳で死去した。20日、達郎のバンドに長年参加しているキーボーディスト難波弘之氏の公式Facebookで報告された。難波氏は「椎名和夫が亡くなりました。享年73歳」と報告。「だいぶ前から闘病中だったのですが、昨年夏、体調が好転したタイミングで、竹内まりやが達郎、伊藤広規、僕を誘って、彼を囲む