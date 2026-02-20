食事に合うさっぱり味で支持を伸ばす無糖缶チューハイ。その反面で「飲みごたえ」に物足りなさを感じているユーザーも多い。サッポロビールでは、そんな声に応えた新ブランドでこのジャンルに本格参入する。その名もずばり「サッポロ 飲みごたえ〈超無糖〉」。競合ひしめく市場に、新たな価値提案で切り込む。今年10月に控えるビール類酒税統一の陰に隠れがちだが、缶チューハイなどのRTDも同じタイミングで酒税率が引き上げ