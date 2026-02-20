◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。女子では２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を塗り替え、前回北京大会銀メダルの鍵山優真の１８歳も超え、フィギュアスケートで日本最年少メダリストとなった。現地からの一問