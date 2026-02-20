好角家の噺家が相撲に関する演目を披露する「寄席で楽しむ大相撲落語大相撲池袋場所」が3月1から5日間、東京・池袋演芸場で開催される。東京の寄席では初の企画興行で、大相撲の浴衣マニアで知られる三遊亭圓雀、春風亭柳之助桂夏丸柳家蝠丸立川談幸らが出演。「阿武松」「稲川」、「増位山物語」などの演目を披露する。主任の三遊亭圓雀は「落語ファンにも楽しんで頂ける番組になっております。是非とも三月上席前半