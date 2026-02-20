巨人は２０日、那覇キャンプの練習メニューを発表した。この日は試合なしの練習日。野手は午前にシートノック、ケース打撃、ポジション別ノックを予定。ランチを挟んで午後にフリー打撃を行う。投手はブルペン、守備、ランニング、フィジカル強化などを行う。２１日からはオープン戦が開幕。巨人は２１日がヤクルト戦（那覇）、２２日は中日戦（北谷）、２３日は楽天戦（那覇）と３連戦を予定している。実戦が本格化する