ヨーロッパリーグ（EL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグが19日に行われ、セルティック（スコットランド）はホームでシュトゥットガルト（ドイツ）と対戦した。セルティックは、EL・リーグフェーズ8試合を戦って勝ち点「11」で獲得。プレーオフ圏内の21位で終えた。対するシュトゥットガルトは、リーグフェーズ8試合で勝ち点「15」を積み重ねたが、惜しくもストレートイン圏外の11位で終えていた。前田大然が先