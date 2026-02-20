MLB通算204勝を誇り、88年にサイ・ヤング賞を獲得した名投手のオーレル・ハーシュハイザー氏（67）が19日（日本時間20日）、ドジャースのキャンプ地のアリゾナ州グレンデールを訪れ、佐々木朗希投手（24）に期待を寄せた。佐々木はメジャー1年目の昨季、東京で行われたカブスとの開幕2戦目でメジャーデビュー。登板7試合目となった5月3日のブレーブス戦で5回3失点で待望の初勝利を挙げた。ただ、同月13日に右肩のインピンジメ