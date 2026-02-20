ウクライナの首都キーウで共同通信と単独会見するゼレンスキー大統領＝19日（共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、首都キーウで共同通信と単独会見し、高市早苗首相が検討する殺傷能力のある武器を含む防衛装備品の輸出ルール緩和を歓迎した。高市氏と早期に会談し、新たな防衛協力の枠組みを構築したいとの意向を表明。米国企業のライセンスに基づき日本で生産する地対空誘導弾パトリオットの防空兵器の