アーセナルは19日、イングランド代表FWブカヨ・サカと契約を延長したと発表した。現在24歳のサカは、アーセナルの下部組織で育ち、2019年1月にトップチームデビューを果たした。その後、左サイドバックや両ウイングなどのプレーを経験しながら主力選手へと成長。2022−23シーズン、2023−24シーズンには2季連続でリーグ戦での2桁ゴール、2桁アシストを記録するなど、プレミアリーグ屈指の選手に登り詰め、クラブのエースとして