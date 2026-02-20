「点検商法」は、とくに高齢者世帯を狙って行われるケースが多く、本人は「必要な工事だと思った」と話すことも少なくありません。しかし、その判断が業者の言葉だけに基づいているとしたら要注意です。 この記事では、点検商法の実態と、契約後でも間に合う対処法を解説します。大切な住まいとお金を守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。 「点検商法」の巧妙な罠とは？ 疑うべき兆候 「近所で工事を