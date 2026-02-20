拾ったかばんの中に株券が入っていたら、「これって報労金（お礼）の対象になるの？」と迷うことでしょう。結論から言うと、株券のような有価証券でも、状況によっては報労金の対象になります。 ただし、近年は株券の電子化が進んでおり、「紙の株券がいまどれだけの価値を持つか」で話が変わることもあります。そこで本記事では、報労金の基本ルールと株券ならではの注意点を整理します。 株券も報労金の対象