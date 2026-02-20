寒くて外に出たくない！ そんな季節、真っ只中。この時期とくに冷えるのが、手先・足先なのではないでしょうか？そこで今回は、ユニクロのヒートテック手袋とワークマンの断熱手袋を徹底比較します。◆ワークマンとユニクロの防寒手袋はユニクロが210円高い今回、比較するのはユニクロの「ヒートテックライニンググローブパデッド」（税込1990円）とワークマンの「エックスシェルター(R)断熱βレディースグローブ」（税込1