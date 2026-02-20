岐阜支局長深谷敏之ＪＲ下呂駅（岐阜県下呂市）を出て線路をくぐると、飛騨川を取り囲むようにたくさんの旅館が立ち並んでいるのが見えてくる。全国から旅行客が数多く訪れる下呂温泉だ。駅にほど近い旅館・水明館の「欧風レストランバーデンバーデン」では、「鶏（けい）ちゃんドッグ」を味わうことができる。みそだれやしょうゆだれで味付けした鶏肉を野菜と一緒に炒めた郷土料理「鶏ちゃん」を使ったホットドッグだ。中