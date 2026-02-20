フィギュアスケート女子シングルフリーが日本時間の20日早朝行われ、最後のオリンピックとなる坂本花織選手は北京大会での銅メダルを超える銀メダルを獲得した。SP2位の坂本花織はシャンソン「愛の讃歌」に万感の思いをのせたフリー演技で147.67。残念ながらこの時点トップのアリサ・リウには及ばずトータル224.90で銀メダルとなった。演技を終え、インタビューに応じた坂本花織選手は「まあ正直やっぱり、ここで完璧に決めたかっ