8年目の進化遂げた新たなファミリア！2026年1月30日、マツダは商用バン「ファミリアバン」の新たな一部改良モデルを発表しました。今回の発表では安全面や装備面についての内容が更新されています。実際の販売現場では、こうした変更点についてどのように受け止められているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがマツダの“新たな”「ファミリア」です！ 画像で見る（40枚）ファミリアバンは、かつての「ファミリア」