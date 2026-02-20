タレントの熊切あさ美（45）が20日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップ＆デニム姿の撮影オフショットを公開した。「振り返るといろんな事があるけどなんだかんだ全て無駄にはなっていなかったのかもと感じる最近」とつづり、タンクトップ＆デニム姿の撮影オフショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「本当、何時も素敵」「あさ美ちゃん可愛い〜」「今輝いてる」「生き生きしてるのが伝わりますね」