早川みゆき（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋ちらり”ショットを公開した。「全身写真たくさん…」とつづり、紫色のキャミソールの裾を上げて“美腹筋”をのぞかせている写真をアップ。ハッシュタグで「スレンダー」「高身長女子」「japanesegirls」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「腹筋女子」「lingerie」「美脚トレーニング」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「素敵見と