【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,395.16 ▼267.50（2/19）NASDAQ：22,682.73 ▼70.91（2/19） 1.概況 米国市場は主要3指数が反落となりました。核開発問題を巡り米国とイランの緊張が高まりました。米国がイランへの攻撃に踏み切る可能性が伝わり、原油価格が上昇するなか、インフレへの警戒感につながり、幅広い銘柄が下落しました。また、米資産運用会社が個人投資家向けのプライベ