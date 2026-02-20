大阪・関西万博の会場に展示された地球儀形の食糧生産装置「アクアポニックス」＝2025年10月、大阪市此花区の夢洲昨年を彩った大阪・関西万博の会場に、費用の全額を個人寄付で賄った展示があった。東ゲートを抜けてすぐ右側に置かれた、地球儀形の食糧生産装置「アクアポニックス」。資金難を明かした研究者の支援を事業家が即決、3億円を拠出した。「あれを見て研究者になってくれたら」。子どもたちの未来を願う思いがつなが