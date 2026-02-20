メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』より「【抽選販売】C.F.C-HE- LIMITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダ AKF-11 サーキットモード BLACK Ver.」(4,290円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月16日(月)13時〜2026年3月2日(月)23時までの期間、予約が受け付けられ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選