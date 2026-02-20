ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子で混合団体銅メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が２０日、羽田空港着の航空機で帰国し、記者会見を行った。到着ロビーでは約１００人に出迎えられ、「感動しました！」など祝福の声を浴びた。小林は「たくさんの方に迎えられて、帰ってきたなという感じです。個人としては成績はふるわなかったが、試合ではいいパフォーマンスを見せられた。ミックス（混合団体）ではメダルを獲得できて、