プレックスは、『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(46,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(46,200円)西武園ゆうえんちで好評上映中の人気アトラクション『