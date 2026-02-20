ディーン・フジオカ ディーン・フジオカが19日、都内で行われた、Lemino コンテンツ発表会 2026「Lemino NEXT STAGE」に登壇した。３月から独占無料配信を開始する「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の国民プロデューサー代表を務める。ディーンは香港、台湾、アメリカなどで活躍した後に日本でデビュー。自身の新人時代を振り返り「積み上げてはゼロにして…でもこうして続けてこられたのはいろんな方の導きもあるし、