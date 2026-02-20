お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ？「腰」にまつわる先人たちの知恵 重い物は腰幅に合わせると持ちやすい 「腰で持つ」という表現を聞いたことがありますか？重い荷物を持つときは腕ではなく腰の力を利用するという意味で、こうすると身体の負担を小さくできるのです。 実は、このことが住まいや道具のサイズにも影響を与えています。たとえば、昔からつかわれている大きなお盆（長手盆）や隅切膳（四隅を切ってあるお膳）の幅は