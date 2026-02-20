山本美月 山本美月が19日、都内で行われた、Lemino コンテンツ発表会 2026「Lemino NEXT STAGE」に登壇した。Leminoオリジナルの新作ドラマ『罪と恋』で主演を務めることが決定。市原隼人とともに出演する。2020年に結婚した瀬戸康史との間に第一子をもうけたが、子育てのなか裁判官役に挑むのは当初はためらいもあったものの「私の生活に寄り添って下さる形で仕事をさせて頂けることに感銘を受けて、未知の領域で