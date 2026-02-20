東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.51高値183.15安値182.02 184.23ハイブレイク 183.69抵抗2 183.10抵抗1 182.56ピボット 181.97支持1 181.43支持2 180.84ローブレイク ポンド円 終値208.73高値209.54安値208.09 210.93ハイブレイク 210.24抵抗2 209.48抵抗1 208.79ピボット 208.03支持1 207.34支持2 206.58ロ&#1254