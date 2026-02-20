東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7056高値0.7080安値0.7024 0.7139ハイブレイク 0.7109抵抗2 0.7083抵抗1 0.7053ピボット 0.7027支持1 0.6997支持2 0.6971ローブレイク キーウィドル 終値0.5973高値0.5990安値0.5946 0.6037ハイブレイク 0.6014抵抗2 0.5993抵抗1 0.5970ピボット 0.5949支持1 0.5926