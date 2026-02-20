８時３０分に日本消費者物価指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（1月）08:30 予想1.7%前回2.1%（前年比) 予想2.0%前回2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)