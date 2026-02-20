アメリカのトランプ大統領は19日、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する平和評議会の初会合を開催しました。トランプ大統領「私たちがやっていることは非常にシンプル、平和だ。平和は口にするのは簡単でも、実現するのは難しい。ただ我々はそれを実現する、すでにとても良い仕事をしている」トランプ大統領が議長を務める平和評議会の初会合はワシントンで19日に開かれ、40か国以上が参加しました。トランプ氏はガザの復