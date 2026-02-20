「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。表彰式を終え、「この瞬間を皆さんと分かち合えることができて、とても嬉しい。こんな大きな舞台に立てて、本当に幸せです。本当に大きな満足感があり