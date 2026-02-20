18日に声帯治療のため約3週間休養を正式発表した、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が20日、自身初の小説「青天」を発売。 予約多数で発売前に大重版が決定したことが文藝春秋から発表された。若林はこれまで執筆したエッセイ「ナナメの夕暮れ」が累計40万部、「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」が累計30万部と大ヒット。多くの読者に支持を受け、初の小説出版が2025年12月6日深夜のニッポン放送「オー