大吟醸ガトーショコラ酒造りが盛んな佐賀県鹿島市で、酒かすを使って作ったガトーショコラ。カカオの風味に日本酒のうまみが調和する「和スイーツ」だ。アルコール成分は含まれていないため、子どもから大人まで楽しめる。酒かすをふんだんに使った「和スイーツ」１９４９年に創業した地元の和菓子店「赤門堂」が、２０１８年から販売している。同店が注目しているのは、地元で受け継がれている醤（しょう）油（ゆ）麹（こうじ