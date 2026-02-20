◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）SPで13位と出遅れた24年GPファイナル女王のアンバー・グレン（26＝米国）はフリーで3位となる147.52点をマークし、今季ベストの合計214.91点で5位に入った。SPでは後半に予定した3回転ループが2回転となり、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミス。終了後には氷上に座り込んでぼう然。キス・ア