外務省は20日、米ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合に、大久保武ガザ再建支援担当大使がオブザーバーとして出席したと発表した。ガザ復興に向け、日本が今後も積極的な役割を果たすとしている。大久保氏は他の出席者らと中東情勢や日本の関与の在り方について意見交換した。