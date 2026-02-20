総務省が２０日発表した１月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は１１２・０と、前年同月より２・０％上昇した。上げ幅は、前月の２・４％から０・４ポイント縮小した。