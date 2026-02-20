・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６２７．０４（－５９．１４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５０４３．５７（－２３４．６４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３９８．７８（－３０．２５） ・ロシア・ＲＴＳ １１３９．７４（－９．８９） 出所：MINKABU PRESS